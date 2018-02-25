ДНР инициирует в Минске обсуждение ситуации с обстрелом санитарной машины под Докучаевском

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 28 февраля вынесут на повестку заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе вопрос об обстреле украинскими силовиками санитарного автомобиля вблизи Докучаевска, в результате которого погибли три человека. Об этом в субботу сообщил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.



"Нами собраны все необходимые материалы, и мы намерены поднять обсуждение этого инцидента на предстоящей встрече контактной группы в Минске, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Надеемся, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ и страны-гаранты не оставят без внимания преступные действия украинской стороны и виновные в совершении военного преступления понесут заслуженное наказание".



В четверг, 22 февраля, Вооруженные силы Украины выпустили противотанковую управляемую ракету по санитарному автомобилю, перевозившему раненного ополченца ДНР, три человека погибли. Как сообщил Пушилин, для вывоза раненого бойца представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня через СММ ОБСЕ был согласован режим тишины.



В Донбассе с 23 декабря прошлого года действует режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута 20 декабря в Минске на заседании контактной группы. По данным ДНР и ЛНР, интенсивность огня со стороны украинских силовиков снизилась, но полностью обстрелы не прекратились.

