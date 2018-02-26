Специалисты обнаружили гормон, способствующий зачатию

Многие пары имеют трудности с зачатием ребенка. Исследователи из Эдинбургского университета нашли вещество, которое может решить эту проблему. Речь идет о дегидроэпиандростероне (ДГЭА) - стероидном гормоне, оказывающем действие на андрогеновые рецепторы. Он подготавливает матку к беременности, сообщает The Daily Mail.



Ученые проанализировали действие ДГЭА на ткани матки. Образцы ткани были получены от 16 женщин (средний возраст - 44 года). Пациентки добровольно жертвовали свои ткани во время разных операций, не связанных с исследованием. Специалисты обрабатывали полученные образцы ДГЭА в концентрациях, которые в норме наблюдаются у женщин моложе 40 лет.



Выяснилось: ДГЭА удваивает количество ключевых белков, необходимых для успешного прикрепления плода к стенке матки. Кроме того, исследователи установили, что при воздействии ДГЭА на матку повышается уровень андрогенов. Этот фактор тоже может влиять на успешность зачатия.

