Оппоблок настаивает на отставке Супрун

Фракция "Оппозиционный блок" настаивает на рассмотрении Верховной Радой Украины вопроса отставки исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, заявил глава фракции Юрий Бойко.



"Время показало, что мы были правы, когда подали заявление об отмене так называемой медицинской реформы… Общение с людьми из разных областей показывает, что ни люди, ни врачи не понимают что это за реформа и больших проблем, чем есть сейчас, в наиболее чувствительной социальной сфере раньше не было," – сказал Ю.Бойко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник в Киеве.



Он подчеркнул, что фракция "Оппозиционный блок" настаивает на рассмотрении постановления об отставке и.о. министра охраны здоровья У.Супрун "как руководителя, который не справился с медициной в стране, и деятельность которого породила проблемы, которых раньше не было".

