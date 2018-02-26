Настя Рыбка и еще девять россиян задержаны в Паттайе за секс-тренинги

Десять россиян задержаны полицией Таиланда в одном из отелей на курорте Паттайя за проведение секс-тренинга для туристов, сообщает в понедельник местный портал The Nation.



Как уточняет издание, полиция прибыла в отель поздно вечером в воскресенье и обнаружила там 43 российских туристов обоих полов, ожидающих секс-тренинга.



Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 36 тыс. рублей) за участие в тренинге, на котором их должны были научить доводить секс-партнёров до оргазма. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат.



Полиция допросила всех присутствующих и отпустила без штрафов.



Десять инструкторов были доставлены в полицейский участок.



Один из них оштрафован за слишком долгое пребывание в стране, трое - за незаконный въезд. Остальным предъявлены обвинения в работе без соответствующей визы.



Как следует из видео, размещенного на Youtube.com, среди десяти задержанных в Паттайе - секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич), которые недавно стали известны широкой публике в связи с расследованием блогера Алексея Навального о прогулке Анастасии на яхте миллиардера Олега Дерипаски.

