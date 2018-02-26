Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека

С понедельника, 26 февраля, Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека, сообщил глава Украинского государства Петр Порошенко. "Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Твиттер в понедельник утром.



Он отметил, что приоритетом Украины в Совете ООН по правам человека будут "защита прав человека по всему миру, в т.ч. во временно оккупированном Крыму и на Донбассе".

