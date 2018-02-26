В СИЗО повесилась женщина, напавшая с молотком на бойца АТО

Жительница Днипра Марина Меньшикова, которая в театре напала с молотком на участника боевых действий на востоке Украины, повесилась в СИЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днипра Борис Филатов.



«Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днипровском СИЗО. На простыне», – написал он.



Филатов сообщил, что после совершения преступления Меньшикова бежала из Днипра в Краматорск, но позже вернулась в город и скрывалась от полиции. Потом она бежала в Крым, откуда была депортирована обратно в Украину

