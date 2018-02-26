В Украине запретили вакцину от кори из России

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".



Как отмечается в соответствующем распоряжении, партия вакцины запрещена на основании "установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".



По данным Министерства здравоохранения производитель вакцины - итальянская компания "Фидия Фармацеутици С.П.А.", а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается российская ООО "Смит Кляйн Бичем-Биомед".



Минздрав поручил реализаторам вакцины изъять ее из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.



Контроль за выполнением поручения будут осуществлять территориальные органы Гослекслужбы. При его невыполнении предусмотрена ответственность.

