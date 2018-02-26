Джамала заявила об угрозах после выбора певца от Украины на «Евровидение»

Джамала заявила об угрозах после выбора певца от Украины на «Евровидение»

Украинской певице Джамале поступают угрозы от фанатов исполнителя MELOVIN, который был выбран представителем на песенный конкурс «Евровидение-2018». Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.

Исполнительница утверждает, что, когда была членом жюри, на ее телефон приходили СМС с угрозами и настоятельными просьбами «правильного» голосования за артиста в ходе национального отбора.

Победитель 6-го сезона вокального шоу «Х-Фактор» Melovin с песней Under The Ladder в ночь на воскресенье, 25 февраля, выиграл нацотбор и поедет в Португалию, где будет представлять Украину. Он получил пять баллов от судей и максимальные шесть — от телезрителей.

17 февраля стало известно, что на Евровидении-2018 Белоруссию представит украинский поп-певец Никита Алексеев, выступающий под псевдонимом Alekseev. Ранее сообщалось, что певцу может грозить дисквалификация, поскольку русскоязычная версия композиции звучала на концертах Алексеева в Киеве и Ставрополе в мае, а по правилам конкурса песни, участвующие в «Евровидении», не должны были исполняться публично до сентября 2017-го.

«Евровидение-2018» пройдет в Португалии в мае — страна получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал. Россию на соревновании представит певица Юлия Самойлова.

Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в мае 2016 года в Стокгольме. Певица исполнила композицию «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине.