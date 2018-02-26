Джамала заявила об угрозах после выбора певца от Украины на «Евровидение»

Украинской певице Джамале поступают угрозы от фанатов исполнителя MELOVIN, который был выбран представителем на песенный конкурс «Евровидение-2018». Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.



Исполнительница утверждает, что, когда была членом жюри, на ее телефон приходили СМС с угрозами и настоятельными просьбами «правильного» голосования за артиста в ходе национального отбора.



Победитель 6-го сезона вокального шоу «Х-Фактор» Melovin с песней Under The Ladder в ночь на воскресенье, 25 февраля, выиграл нацотбор и поедет в Португалию, где будет представлять Украину. Он получил пять баллов от судей и максимальные шесть — от телезрителей.



17 февраля стало известно, что на Евровидении-2018 Белоруссию представит украинский поп-певец Никита Алексеев, выступающий под псевдонимом Alekseev. Ранее сообщалось, что певцу может грозить дисквалификация, поскольку русскоязычная версия композиции звучала на концертах Алексеева в Киеве и Ставрополе в мае, а по правилам конкурса песни, участвующие в «Евровидении», не должны были исполняться публично до сентября 2017-го.



«Евровидение-2018» пройдет в Португалии в мае — страна получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал. Россию на соревновании представит певица Юлия Самойлова.



Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в мае 2016 года в Стокгольме. Певица исполнила композицию «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине.

