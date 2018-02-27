Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что подписал соглашение с футбольным клубом. Об этом он написал в своем Инстаграме.



При этом спортсмен не уточнил, с какой именно командой подписал договор.



В 2017 году У.Болт завершил карьеру легкоатлета, последним его выступлением стал чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне.



Ранее 31-летний У.Болт неоднократно выражал любовь к футболу и, в том числе, к английскому "Манчестер Юнайтед", с которым он провел несколько тренировок и даже играл за клуб в товарищеском матче.

