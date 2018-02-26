Пункты пропуска в зоне АТО изменят график работы

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения АТО на Донбассе с 1 марта переходят на весенний период работы. Будет установлен новый график их работы, сообщает Госпогранслужба в понедельник, 26 февраля.



"Контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", – говорится в сообщении.



Пограничники просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через КПВВ.

