САП и НАБУ до конца недели завершат расследование по делу "рюкзаков Авакова"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура планируют на этой неделе (26 февраля - 2 марта) завершить досудебное расследование по уголовному производству против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря по подозрению в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.



Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.



По его словам, на этой неделе защита и подозреваемые будут вызваны для начала ознакомления с материалами дела.



Какой это будет день источник не уточнил.



Как сообщали Українські Новини, в конце октября 2017 года НАБУ и САП задержали сына Авакова и Чеботаря по подозрению в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.



Сыну Авакова и Чеботарю сообщено о подозрении по ст. 191 (хищение денег) Уголовного кодекса, в частности в присвоении 14 млн гривен.



22 декабря 2017 года суд отменил обязательство ношения электронного браслета для сына Авакова.

