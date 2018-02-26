На границе с Беларусью за взятки задержали всю смену таможенников

Сотрудники Службы безопасности Украины и отдела внутренней безопасности Государственной фискальной службы утром, 26 февраля, задержали на таможенном пункте Прикладники на границе с Беларусью целую смену сотрудников Ровенской таможни. Об этом сообщает издание Рівне вечірнє.



Издание уточняет, что вся смена, включая заместителя начальника таможенного поста, задержана "за систематическое получение неправомерной выгоды от граждан Украины за беспрепятственное перемещение через таможенную границу товаров подакцизной и других групп".



Сейчас продолжаются следственные действия.

