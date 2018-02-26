Лавров обсудит с главой МИД Франции вопрос Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в Москве проведет встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, во время которой стороны должны обговорить ситуацию в Украине. Об этом заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве, передает УНН.



"Из международных тем приоритетное внимание будет уделено урегулированию сирийского кризиса, развитию ситуации в Украине, на Ближнем Востоке, Корейском полуострове, взаимодействию России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы", - говорится в сообщении.



Также указано, что министры затронут вопросы подготовки визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию в мае этого года, в рамках которого французский лидер планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве почетного гостя.



"Несмотря на то, что наши позиции не всегда совпадают, совместные усилия двух государств способны существенно снизить напряженность как в европейских делах, так и в более глобальном плане, не говоря уже о многих региональных кризисах, в урегулирование которых так или иначе вовлечены Россия и Франция", - отметили в МИД РФ.

