Парубий не против закрепления в Конституции Украины курса на вступление в ЕС и НАТО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий готов поддержать инициативу закрепить в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО, но подчеркивает важность осуществления необходимых шагов для интеграции Украины в эти структуры.



"Возможно, эта идея может иметь и должна иметь поддержку в Украине, только если мы будем рекомендовать на уровне Конституции закрепить вектор на вступление в ЕС, также должен быть закреплен вектор на вступление в НАТО, в Евроатлантический альянс. Я считаю эти два вопроса - одинакового веса", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.



При этом спикер отметил, что Украине важно делать все возможное для того, чтобы как можно скорее достичь цели интеграции в ЕС и НАТО.



"И если предложение относительно усиления этого направления – это закрепление в Конституции, я как председатель Верховной Рады буду только поддерживать эту инициативу", - добавил А.Парубий.



Как сообщалось, 23 февраля представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявила, что в Украине думают над тем, чтобы в Конституции закрепить Евроатлантические стремления государства.



"На сегодняшний день рассматривается и дискутируется вопрос… Мы думаем над тем, чтобы обеспечить и застолбить евроатлантический курс и европейский в одном из разделов Конституции Украины. Такой разговор ведется для того, чтобы дать сигнал нашим международным, европейским партнерам о том, что Украина серьезно рассматривает вопрос интеграции в НАТО", - сказала И.Луценко журналистам в Киеве.



В то же время она отметила, что соответствующие положение о евроатлантических устремлениях Украины Верховная Рада внесла в закон об основах внутренней и внешней политики Украины.



Говоря о законопроекте о национальной безопасности, который анонсировал президент Украины Петр Порошенко, И.Луценко рассказала, что в документе будет определено, какие службы и институции будут обеспечивать национальную безопасность в Украине.



"Этот законопроект определит основную стратегию Украины по тем стандартам, которые нужно на себя в одностороннем порядке взять Украине, чтобы наши европейские, евроатлантические партнеры увидели, что в одностороннем порядке, даже не имея плана присоединения к этому союзу, Украина уже реализует определенные мероприятия", - сказала И.Луценко.

