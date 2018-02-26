Матиос: Минобороны врет о количестве суицидов в армии

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что в Министерстве обороны лгут относительно количества суицидов в армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«О печальной лжи относительно суицидов в армии начальника управления морально-психологического обеспечения МОУ Грунтковского (лучше бы молчал)», – написал он.



По словам Матиоса, военные прокуроры «из-за бездушной и небрежной работы подразделения Грунтковского вынуждены (не для пиара и манипуляции) «работать» уже с не живым, а мертвым личным составом ВСУ».



Он отметил, что за два месяца текущего года зафиксировано по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) - эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастны, как никто.



«Горе и слезы родителей. Большинство самоубийц – совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения. Вот такая ужасная правда и данные о самоубийцах не являются и не могут быть тайными. Почему так есть? Должен констатировать, что в последнее время именно военная прокуратура остро ставит вопрос о крайней необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома (ПТРС) и предотвращения случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО», – подчеркнул Матиос.



Главный военный прокурор сообщил, что только по данным ЕРДР из почти 313 тыс. участников АТО – 518 человек совершили самоубийства. Сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТРС – не учитывает никто.



По его словам, прохождение участниками АТО психологической реабилитации является обязательным, однако в 2017 году уровень обеспечения их такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1% от общего количества.



«Должен кричать о том, что в феврале 2017 годп региональные органы социальной защиты населения прекратили мероприятия по психологической реабилитации участников АТО, а потому соответственно было уменьшено государственное финансирование в этом направлении с 49,9 млн грн до 21,9 млн грн (или на 56,1%)», – отметил Матиос.



Также прокурор констатировал, что государственным бюджетом Украины в 2018 году на указанные цели по сравнению с 2016-2017 годами увеличено финансирование и предусмотрено 109 млн гривен. «Но печальные реалии нашей жизни свидетельствуют - наличие значительного материального ресурса не гарантирует его рационального и эффективного использования. Состояние работы уполномоченных органов соцзащиты и здравоохранения по вопросам реабилитации и профилактики ПТРС среди тех, кто прошел гибридную войну – просто катастрофическое», – подчеркнул он.



«Если не говорить о беде и ничего не делать – и дальше будет бредом «процветать» в СМИ ложь генерала Грунтковского. Поэтому я был вынужден немедленно поручить военным прокурорам регионов и сил АТО тщательно исследовать (не имея такие полномочия, которые не предусмотрены в Законе Украины «О прокуратуре») проблему обеспечения психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО за счет бюджетных средств. Законодатель продолжает оставаться слепым к этой беде ПТРС», – заявил Матиос.



«Неужели у нас в стране и дальше будет как у маршала Жукова об украинцах: «Бабы нарожают еще»? И еще одна бездушная цитата СМИ от горе-генерала из Минобороны: «Откуда взяты цифры от военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной». А я могу! Смотрите и плачьте с родителями погибших. Очень бы я хотел, чтобы Грунтковский взглянул в глаза родителям этих уже мертвых юношей и мужчин. Мерзавец», – подчтожил главный военный прокурор.

