Украинская писательница пришла в ужас от количества русскоязычных в Киеве

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась большим количеством русскоязычных жителей в Киеве. Об этом она написала в своем Facebook, где описала свой визит в один из торговых центров города.



«Стою. Одна. Среди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов. Откуда? Откуда взялись все эти люди? Министр образования утверждает, что школ с "тамбовским" языком все меньше. Кто? Кто штампует этих "тамбовцев" и на какой фабрике? Общественные активисты, которые "защищают" язык, говорят, что тот процент школ, что остались с "тамбовским языком", не делает погоды. Откуда берется это море?» — написала Ницой.



«Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — Тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — Тамбов. ОТКУДА?» — добавила она и возмущенно спросила, куда дели Украину.



Также Ницой пересказала содержание диалога, который, очевидно, имела с одним из сотрудников торгового центра. «Почему вы все разговариваете со мной "по-тамбовски"? — Мы говорим на языке клиента. — Я еще и рта не открыла, почему вы все тулите мне свой "Тамбов"?!» — написала писательница.

