В Польше насчитали более двух млн мигрантов из Украины

Министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев в Польше Беата Кемпа заявила, что в стране находятся уже более 2 миллионов украинских иммигрантов.



"По нашим оценкам, украинцев в Польше уже может быть больше 2 миллионов. Конечно, многие из них здесь в связи с конфликтом в Украине. Это также аргумент, который мы представим в Европейскую комиссию в этом бою, в котором мы ответим, почему мы не принимали беженцев во время предварительного распределения (программы ЕС по переселению мигрантов)", - заявила Кемпа.



Министр подчеркнула, что у Польши нет проблем с нелегальным наплывом украинских иммигрантов, и добавила, что украинцы положительно повлияли на рынок труда, передает "УП". "Они работают ответственно. Безработица снизилась до рекордного уровня", - пояснила она.



Но, замечает Кемпа, украинцы должны принять во внимание, что Польша не согласится на "неправильные коды памяти".

