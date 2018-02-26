Юнкер: все Балканы могут войти в ЕС в 2025 году

Все балканские страны могут получить членство в Евросоюзе в 2025 году, а не только Сербия и Черногория. Об этом сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Албании во время своего тура по Западным Балканам, сообщает Euractiv. "Еврокомиссия и я не сказали, что Сербия и Черногория обязательно будут членами ЕС в 2025 году. Дата 2025 год открыта для всех стран-кандидатов", – подчеркнул Юнкер.



Он также добавил, что "в той мере, в какой страна-кандидат к тому времени будет соответствовать всем критериям членства, мы будем действовать таким образом, чтобы ее усилия были признаны ЕС".



В свою очередь премьер-министр Албании Эди Рама ыразил мнение, что его страна "заслуживает положительной рекомендации для переговоров о вступлении в ЕС".

