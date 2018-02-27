Киевавтодор просит водителей не садиться за руль до весны

Столичным водителям не стоит пользоваться автомобилями до 1 марта из-за ухудшения погодных условий. Об этом пишет в Facebook коммунальная корпорация Киевавтодор. "Киевавтодор обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий, по возможности, не пользоваться личным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту.



Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - сказано в сообщении.



Как отмечается, по прогнозам Украинского гидрометцентра, 27 и 28 февраля в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий, в частности снижение температуры воздуха и осадки в виде снега.

