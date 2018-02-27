That Hashtag Show рассказал о новых персонажах "Очень странных дел"

В третьем сезоне сериала "Очень странные дела" могут появиться новые персонажи. По данным портала That Hashtag Show, авторы сериала объявили кастинг на три новые роли. Новых персонажей в духе фильмов 1980-х годов могут сыграть приглашенные звезды.



Одним из персонажей будет "мэр Ларри Клайн" - карикатурный образ политика в духе 80-х, который предпочитает действовать исключительно в собственных интересах в ущерб интересам города. В связи с этим объявлен кастинг среди мужчин-актеров в возрасте 40-60 лет.



Еще один персонаж, некий "Брюс", описывается как скомпрометировавший себя в прошлом неряшливый журналист в возрасте за 50, с избыточным весом, ведущий себя как сексист - своего рода антипод героя предыдущего сезона Мюррея Баумана.



Третьим персонажем истории может стать некая "Патриция Браун" - типаж старушки-соседки с мягким характером. По данным издания, на эту роль ищут женщину в возрасте за 70: ее персонаж любит заниматься своим садом и всегда готов дать совет детям по соседству. Учитывая любовь братьев Даффер к неожиданным поворотам в сюжете, не исключено, что эта дама может быть как-то связана с миром Изнанки (миром в другом измерении, портал в который был открыт в первом сезоне и закрыт во втором. - Прим. NEWSru.com). Отмечается, что имена героев лишь предположительные и могут измениться.



Сериал "Очень странные дела" был официально продлен на третий сезон в начале декабря прошлого года. Дата выпуска и количество серий нового сезона пока неизвестны, но, по словам актера Дэвида Харбора, сыгравшего роль шерифа Джима Хоппера, новые серии выйдут не раньше 2019 года. Съемки нового сезона предположительно начнутся в апреле нынешнего года.







