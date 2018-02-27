Мужчинам везет с оргазмами больше, чем женщинам

Ученые из США решили выяснить, получают ли представители обоих полов одинаковое удовольствие от секса, сообщает "INNOV". Оказалось, мужчины чаще женщин испытывают полное удовлетворение от полового акта. По факту, мужчины испытывают оргазм почти каждый половой акт. Зато женщины способны получать несколько оргазмов подряд. И нередко это происходит при гомосексуальных контактах.



Эти выводы были сделаны по итогам опроса группы добровольцев обоих полов и разной сексуальной ориентации. Ученых интересовало, испытывают ли участники опроса оргазмы в принципе, и как долго они у них длятся. 60% мужчин признались, что они остаются полностью удовлетворенными от каждого полового контакта, а сам оргазм длится у них около 10 секунд.



Женщины же остаются удовлетворенными не всегда. Для достижения оргазма им требуется гораздо больше времени, но оргазм длится не менее 20 секунд. Кстати, ранее другая группа ученых определила позы, идеальные для достижения оргазма именно для женщин.

