Гройсман объявил об участии в парламентских выборах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерении принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду. "Я планирую принять участие в следующих парламентских выборах", – сказал В.Гройсман в ходе встречи с региональными журналистами в Киеве во вторник.



"Я буду принимать участие (в выборах – ИФ), чтобы бороться за принятие конкретных решений", – отметил глава правительства.



В частности, он отметил необходимость решения вопроса новой избирательной системы.



"Этот вопрос нужно решить до выборов – вопрос новой избирательной системы. Парламент в первом чтении принял неплохой закон, который может быть доработан ко второму чтению, - чтобы это были открытые партийные списки", – сказал В.Гройсман.

