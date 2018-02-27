В Египте построят самую большую солнечную электростанцию в мире

В 2019 году в Египте начнет работу крупнейший солнечный парк в мире под названием Benban Solar Park. Его стоимость составит $ 823 млн, а мощность - 1,6-2 ГВт.



Парк расположится в пустыне на площади 37,3 км кв. Проект не получит государственного финансирования, зато ему обеспечен контракт сроком на 25 лет, по которым государственная компания Egyptian Electricity Transmission Company обязуется закупать у него электричество по цене 7,8 центов за кВт * час.



Как минимум 325 МВт установок будут состоять из комбинации бифациальных солнечных панелей и одноосных трекеров компании NEXTracker.



Еще 65 МВт одноосных трекеров поставит немецкая компания Mounting Systems. В целом Benban Solar Park будет состоять из 32 солнечных установок.



Парк представляет собой комплексную финансовую модель, частично поддерживаемую правительством, которая позволяет инвестиционным группам разрабатывать крупномасштабные проекты по производству солнечной энергии по приемлемой цене.



Так, одно из подразделений World Bank Group предоставляет возможность страхование "политического риска" на сумму $ 210 млн частным кредиторам и инвесторам, которые участвуют в строительстве Benban Solar Park.



На сегодняшний день в Египте уже выделены средства на 29 проектов в сфере солнечной энергетики суммарной мощностью 1,5 ГВт и общей стоимостью $ 1,8 млрд.



Ожидается, что в 2018 году страна вступит в "клуб гигаватт" - то есть, в эксплуатацию введут 1 ГВт установленных солнечных мощностей. В целом ожидается, что мировой рынок достигнет 606 ГВт вновь установленных солнечных панелей в период до 2022 года.

