Калифорния разрешила автомобили без водителей

Власти Калифорнии приняли новые правила, разрешающие компаниям испытывать и использовать на дорогах штата автомобили, в которых нет водителей.



Как сообщает Financial Times, ранее самоуправляемые автомобили могли ездить только с человеком за рулем, который мог бы брать управление на себя в экстренной ситуации.



Впрочем, на первом этапе полностью от участия человека избавиться не удастся - за машиной должен будет следить удаленный оператор. Однако теперь компании смогут вывести на дороги автомобили с более футуристичным дизайном, без руля, педалей и других атрибутов для водителей.



Для того, чтобы получить разрешение властей, производителям автомобилей с автопилотом нужно будет доказать соблюдение всех стандартов безопасности. Кроме того, им необходимо предоставить план действий на случай остановки машин без водителей сотрудниками полиции.



Правила разрабатывались более трех лет и с нетерпением ожидались крупнейшими компаниями со штаб-квартирами в Кремниевой долине. В настоящее время на калифорнийских дорогах самоуправляемые автомобили испытывают около 50 компаний, включая Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota.

