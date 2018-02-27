Международная пилорама

Крепнет нерушимая украинско-венгерская дружба. В Ужгороде второй раз за один месяц (февраль) горит офис Общества венгерской культуры Закарпатья. На этот раз многострадальное помещение таки доконали. «Коктейль Молотова» в умелых руках – штука серьезная. Выгорело все, исполнитель не найден, но губернатор Закарпатской области Москаль (бывший милицейский генерал) обещает в кратчайшие сроки найти поджигателей. В прошлый раз закарпатских венгров поджигали два поляка.



Они прибыли в Ужгород под видом туристов. Уже одно это насторожило местные спецслужбы в лице капитана Малятко. Капитан бухал в местном кабаке, поскольку встречался с информатором. Пил он один, потому что встреча была совершенно секретной. И ему позвонили на восьмой айфон цвета розовое золото (какой отобрал, такой и юзал). Сексот, забитый в список контактов как «Мыхайло: сауна, бляди и кацапы», сообщал о подозрительных поляках, которые купили на заправке бензин в пластиковой таре, две бутылки львовского пива, зажигалку и кухонное полотенце. Предположительно вафельное. Странный набор, вы не находите? Ну кто, скажите мне, пожалуйста, покупает пиво, да еще львовское, на заправке? Естественно, тайный агент насторожился и позвонил куратору. Куратор (Малятко) никуда не торопился. Все в Ужгороде знают, что если кто-то покупает пиво на заправке, то это означает только одно: необходима тара для изготовления «коктейлей Молотова». Значит, опять будут «мадьярский культурный центр» жечь. Логично, че…



Решили брать террористов на горячем, в момент получения инструкций Кремля. Но те оказались гораздо хитрее и подожгли центр венгров до встречи с резидентом. А потом сели в автобус и уехали обратно в Польшу.



МИД Венгрии вызвал нашу послицу в Будапеште для дачи объяснений. Фамилия у нее еще такая лошадиная… Ах, да – Непоп. Ну и вставили ей там по самые гланды клятые мадьяры. Говорят, будем блокировать вашу гребаную евроинтеграцию и вступление в НАТО. Вас в Европу никто не звал, идите на х…

Теперь подозрительных «журналисток» будут уводить не в мужской туалет, как всегда, а в специально обустроенную комнату. Под видеофиксацию им будет предложено показать си...ки с целью выявления провокационных надписей, унижающих честь и достоинство президента

Расследование, проведенное в «Фейсбуке», позволило установить личности поджигателей – два члена ультрарадикальной организации «Фаланга», представители которой воевали в ДНР на стороне российских террористов. Причем конных.Поэтому все в Ужгороде уверены: повторный поджог является делом рук тех же радикальных поляков. Поступил сигнал с заправки: два подозрительных мужчины брали львовское пиво. Все сходится. Почему именно поляки разжигают вражду между двумя братскими народами? К сожалению, в последнее время Сейм Польши и президент Дуда попали под влияния ФСБ. Кремль разработал проект закона о введении уголовной ответственности за бандеровскую идеологию, который протянул через обе палаты польского законодательного органа власти. Отдельные несознательные поляки, поддавшись на провокацию, начали массово отлавливать украинцев, нелегально работающих в Польше, и бить им лица. Понятное дело, что эти единичные случаи массовых избиений не испортят отношения между нашими странами. Да, упростилось задача ФСБ по вербовке агентов среди польских радикалов. В результате стали сжигать венгерский центр культуры в Ужгороде. Логично, че…МИД Венгрии вызвал нашу послицу в Будапеште для дачи объяснений. Фамилия у нее еще такая лошадиная… Ах, да – Непоп. Ну и вставили ей там по самые гланды клятые мадьяры. Говорят, будем блокировать вашу гребаную евроинтеграцию и вступление в НАТО. Вас в Европу никто не звал, идите на х… Получается, что и правительство Орбана лежит под Путиным. Но нас подобный расклад не смущает. Венгрией больше или меньше. Какая разница? Да и пошла в ж…пу эта Польша. Мы лучше в Турцию ездить будем.И да: резко активизировались внешние и внутренние враги нации. Пока я поносил братскую Венгрию, которая на поверку оказалась путинской подстилкой, под Радой грузины устроили серию взрывов. Напугали храброго Антона Геращенко. Тот выскочил на трибуну и четко заявил: налицо провокация агентов РФ. Пострадали два нацгвардейца.На вице-спикера Ирину Геращенко без слез нельзя было смотреть. Она сбледнула и стала путать количество национальных гвардейцев, погибших под Радой в результате провокаций «Свободы». То ли три, то ли четыре. Чего она хотела, никто не понял. Но явно что-то трансгендерное. Она на этой теме плотно сидит.О генеральном прокуроре, который порубал топором генератор активистов «Руха новых сил», уютно расположившихся под его дачей, писать не будем. Это совершенно нормально. Однако с центром венгерской культуры в Ужгороде надо что-то делать. Думаю, целесообразно его вообще снести. Чтобы не было провокаций. Приедут польские радикалы, купят пива на заправке, ломанутся к центру, а там – бац! Сюрпрайз! Киоск «Родынна ковбаска». Все, сорваны планы Путина по дестабилизации евроинтеграции Украины. Кстати, знаете, почему агентура российского тирана так активизировалась? Все очень просто: завтра, 28 февраля, главком проведет историческую пресс-конференцию с запоминающимся названием: «Вызовы-2018». Давненько он не участвовал в прессухах. Года два. Теперь настало время узнать, что в действительности происходит со стаканом: он наполовину пуст или наоборот? Честный, искренний и пугающе откровенный ответ гаранта на этот и другие вопросы позволит сорвать очередную агрессию РФ.В настоящее время полным ходом идет аккредитация работников СМИ на пресс-конференцию. Разрабатываются ведомственные инструкции по выявлению женщин, собирающихся обнажиться в присутствии лидера украинского государства. Теперь подозрительных «журналисток» будут уводить не в мужской туалет, как всегда, а в специально обустроенную комнату. Под видеофиксацию им будет предложено показать си...ки с целью выявления провокационных надписей, унижающих честь и достоинство президента. Мы учли опыт гибридной войны, которую силы зла ведут против нас уже четыре долгих года.