Премьер не видит возможности урегулирования вопроса добычи янтаря своим решением

Премьер-министр Владимир Гройсман не видит возможности урегулирования вопроса добычи янтаря решением правительства, а шансов на принятие закона в Верховной Раде пока нет.



"Мы пробовали по янтарю урегулировать это постановлением - нет такой возможности, не работает. Нужно только законом Украины", - сказал премьер в ходе встречи с региональными журналистами в Киеве во вторник.



В то же время, он отметил, что на данный момент шансов на его принятие в парламенте нет.



"Шансов на его прохождение в открытом публичном варианте я пока не вижу, в таком, чтобы это было правильно сделано", - подчеркнул В.Гройсман.

