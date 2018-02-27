МВД: возле Рады пострадали 13 полицейских

В столкновениях под Верховной Радой пострадали 13 сотрудников полиции. Об этом сказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире телеканала 112 Украина. "Задержанных девять, пострадавших полицейских – 13. По версии, которую я слышал от полицейских – все началось с провокации лиц, тех, которые якобы проводили мирный протест, хотели зажечь шины", – рассказал он.



В свою очередь партия Михаила Саакашвили Рух новых сил сделала заявление настранице в Facebook о том, что ее сторонники не принимали участие в событиях возле Верховной Рады.



"Представители РНС уже более месяца не присутствуют палаточном городке", – отметили соратники Саакашвили.

