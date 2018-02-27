Послы G7 призвали к скорейшему избранию независимого главы НБУ

Группа послов "Большей семерки" (G7) призвала к безотлагательному процессу избрания главы Национального банка Украины (НБУ), способного проводить независимую политику банка.



"Долгожданное назначение главы НБУ имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка", - говорится в заявлении Группы поддержки реформ в Украине послов G7 в Twitter (G7AmbReformUA), распространенном во вторник в канун ожидаемого 1 марта голосования в Верховной Раде по кандидатуре Якова Смолия.



Послы G7 подчеркнули важную роль, которую Нацбанк играет в поддержке макроэкономической стабильности. "Мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев", - отмечается в заявлении



Как сообщалось, нынешняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. 18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении В.Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Я.Смолия.



Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит этот вопрос 1 марта. Крупнейшая коалиционная фракция БПП заявила о поддержке этой кандидатуры, тогда как не такие большие оппозиционные фракции Радикальной партии Ляшко, "Батькивщины" и Оппозционного блока выступили против.



Результативность голосования будет зависеть от позиций коалиционной фракции "Народный фронт" и оппозиционной фракции "Самопомич", а также от внефракционных.



Я.Смолий – первый заместитель главы НБУ. С 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя центробанка.



Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

