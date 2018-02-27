Стали известны результаты медобследования Неймара

Официальный сайт ПСЖ поведал о результатах обследования форварда Неймара, которое показало, что у игрока трещина в пятой плюсневой кости.



Напомним, бразилец получил травму в матче против Марселя в чемпионате Франции и покинул поле на носилках.



Сроки восстановления игрока не называются, но обычно футболисты возвращаются на поле после такой травмы через 3-5 недель.



Однако, как утверждает L'Equipe, многие игроки выходили на поле и с трещиной, поэтому участие Неймара в матче Лиги чемпионов против Реала 6 марта не исключается.

