Стали известны результаты медобследования Неймара
Официальный сайт ПСЖ поведал о результатах обследования форварда Неймара, которое показало, что у игрока трещина в пятой плюсневой кости.
Напомним, бразилец получил травму в матче против Марселя в чемпионате Франции и покинул поле на носилках.
Сроки восстановления игрока не называются, но обычно футболисты возвращаются на поле после такой травмы через 3-5 недель.
Однако, как утверждает L'Equipe, многие игроки выходили на поле и с трещиной, поэтому участие Неймара в матче Лиги чемпионов против Реала 6 марта не исключается.
Источник: Корреспондент
14:23