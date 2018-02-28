Названа главная причина старения и возрастного бессилия

Ученые Каролинского института в Швеции показали, что старение мышц происходит из-за накопления мутаций в стволовых клетках. По словам исследователей, результаты научной работы помогут создать эффективные методы борьбы с возрастной слабостью. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Как пишут биологи, они обнаружили, что в каждой мышечной стволовой клетке к 70-летнему возрасту накапливается более тысячи мутаций. Дефекты в ДНК появляются как побочный эффект деления клеток, и в молодом возрасте существуют механизмы восстановления нуклеиновых кислот. При этом наиболее защищенными оказываются участки хромосом, важные для функционирования и выживания клеток. Однако со временем защита начинает отказывать.



Исследователи планируют выяснить, могут ли упражнения затормозить патологический процесс. Считается, что физическая активность способствует уничтожению поврежденных клеток и самообновлению мышечной ткани.



В журнале Human Reproduction опубликована статья исследователей Университета Джорджа Мейсона, которые выяснили, что рождение ребенка связано с ускоренным старением женщины на 11 лет.

