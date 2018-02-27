ООН: бои в Восточной Гуте продолжаются

Бои в пригороде Дамаска Восточной Гуте и обстрелы сирийской столицы из этого района продолжаются, это препятствует доставке гуманитарной помощи и эвакуации больных и раненых. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.



"Бои продолжаются сегодня утром, согласно имеющимся у нас сообщениям. Продолжаются и обстрелы Дамаска из Восточной Гуты", - отметил он, добавив, что эти сведения поступили от "партнеров" его ведомства, с которыми оно давно работает.



Ларке подчеркнул, что "оценка ситуации довольно мрачная". ООН "готова немедленно направить гуманитарные конвои, а также провести экстренную эвакуацию сотен людей по медицинским мотивам, как только позволят условия". По его словам, на данный момент таких условий нет. В свою очередь, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил на брифинге, что, согласно списку, составленному несколько недель назад, в медицинской эвакуации из Восточной Гуты нуждались более тысячи человек.



Отвечая на вопросы журналистов об инициативе России, согласно которой в Восточной Гуте ежедневно будет действовать пятичасовая гуманитарная пауза, Ларке сказал: "Я не знаком с деталями этого российского плана <...> Это - односторонний план. Из опыта мы знаем: чтобы такие паузы имели смысл для нас как гуманитарных действующих лиц, нужно, чтобы все вовлеченные в бои силы подписали его, в какой-то мере согласились с ним или приняли, только так мы можем быть уверены, что гражданские лица, которым мы стараемся помочь, действительно находятся в безопасности".



Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза, включая Россию. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против группировки "Исламское государство" и других террористических организаций.

