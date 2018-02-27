РФ запретили проводить международные соревнования

Начиная с 1 апреля 2018 года Россия не сможет проводить на своей территории международные спортивные соревнования. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает Сегодня. Издание ссылается на новый Международный стандарт соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).



При этом отмечается, что речь идет о новых заявках на турниры, тогда как уже утвержденные старты в РФ не отменят.



В документе говорится, что с 1 апреля 2018 года и до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах, никакие новые заявки России на проведение международных соревнований, поданные в международные федерации, подписавшие кодекс WADA, даже не будут рассматриваться.



У России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр.



При этом соревнования, которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс WADA (например, УЕФА, баскетбольная Евролига или любая из франшиз ММА), под запрет не попадут.

