Производитель Johnnie Walker выпустит виски для женщин

Компания Diageo, производитель виски Johnnie Walker, выпустит на американском рынке алкогольный напиток под названием Jane Walker. На логотипе будет изображена женщина.



Как заметила вице-президент Johnnie Walker Стефани Джейкоби, шотландский виски традиционно считается мужским напитком. Предполагается, что под новым брендом он заинтересует и женщин.



Diageo также планирует увеличить число женщин в руководстве компании и к апрелю довести их представительство в совете директоров до 50 процентов.



В общей сложности планируется выпустить 250 тысяч бутылок Jane Walker, продаваться они будут в США с марта. С каждой проданной бутылки один доллар планируется пожертвовать организациям, отстаивающим интересы и права женщин.



Виски Johnnie Walker производится с 1820 года. Он считается наиболее распространенным шотландским виски в мире. Создатель виски, шотландец Джонни Уокер из города Килмарнок, умер в 1857 году, а его сын и внук Александр Уокер и Александр Уокер-младший смогли сделать бренд узнаваемым и популярным. Именно под их руководством был создан логотип виски с мужчиной в цилиндре и с тростью.

