Украинцев начали массово депортировать из Израиля

Украинских граждан массово высылают из Израиля по ускоренной процедуре. Власти страны признали Украину безопасной, а среди претендующих на статус беженца обнаружили много самозванцев, сообщают в понедельник, 26 февраля, «Вести».



Как отмечает газета, многих украинцев останавливают на границе и возвращают обратно.



«Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР. Многие украинцы под видом туристов и паломников приезжают нелегально работать — на стройке, к примеру, получают по 2-3 тысячи долларов, хотя из-за жары условия труда непростые», — рассказал изданию израильский журналист Игорь Ведерштайн.



Он добавил, что по данным МВД, в 2017 году в стране насчитали 70 тысяч нелегалов из стран бывшего СССР, десятки тысяч из них — украинцы. Часть этих людей, пояснил Ведерштайн, остаются и просят статус беженца.

