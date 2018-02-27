В Украине за год в два раза больше стали торговать людьми

В 2017 году украинские полицейские выявили 346 фактов торговли людьми. Хотя еще в 2014 году подобных случаев насчитывалось 109, в 2015 – 111, в 2016 – 115. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает РБК.



Полицейским удалось установить личности 111 работорговцев. При этом в 2014 были выявлены 42 таких преступника, в 2015 году – 47, в 2016 – 42. Дела против 123 торговцев людьми поданы в суд (в 2014 – 85, в 2015 – 90, в 2016 – 61). Арестованы 43 человека (в 2014 – 26, в 2015 – 24, в 2016 – 22).



"Торговля людьми является трагедией современного общества. Это современная форма рабства, она является наиболее растущей индустрией в мире" - подчеркнул Князев.



По его словам, в 2018 году Украину переведут в первую группу стран по борьбе с торговлей людьми. А 2017 год в Украине стал годом борьбы с торговлей "живым товаром".



"На национальном уровне прошлый год был определен годом противодействия торговле людьми. Мы прекратили деятельность 16 организованных преступных группировок, которые массово вербовали людей и отправляли их в сексуальное рабство. Такие результаты достигнуты впервые за 5 лет", - отметил он.



Напомним, недавно посол США в Украине Мари Йованович сообщила о том, что Украина уже вышла из группы риска в плане распостранения торговли людьми.

