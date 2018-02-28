Джонсон исключил распространение юрисдикции Европейского суда на Британию после Brexit

Юрисдикция Европейского суда не будет распространяться на Великобританию после Brexit. Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил во вторник в интервью Четвертому радиоканалу Би-би-си.



"Нет, этого не произойдет, потому что это было однозначно отвергнуто британским народом. Мы не можем подпадать под действия Европейского суда, это [выход из-под его юрисдикции] является частью мер, направленных на возвращение контроля над нашими законами".



Поводом для комментария главы МИД послужила публикация в газете Financial Times, в которой сообщалось о том, что власти ЕС могут на этой неделе потребовать включить в соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit пункт о том, чтобы постановления данного суда продолжали иметь силу в Великобритании в течение неопределенного срока. Такую цель, согласно имеющейся у издания информации, власти ЕС готовы объяснить необходимостью разрешения споров между сторонами соглашения после официального выхода королевства из европейского сообщества.



Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.



Формальный выход Великобритании из ЕС состоится 29 марта 2019 года.

