Если в палатках под Радой никого нет, их нужно демонтировать – нардеп

Никто из политиков сейчас не берет ответственность за палатки, установленные митингующими возле здания Верховной Рады, заявляет народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец.



"Эти политики, которые находятся в Верховной Раде, говорят, что палатки к ним не имеют отношения. Палатки никого не представляют, там нет никаких политических сил, общественных организаций, их давно захватили какие-то люди неизвестного происхождения. Если есть политическая сила, которая несет за палатки ответственность, то она должна об этом заявить. В том числе нести ответственность за избиение нацгвардейцев", - сказал А.Бригинец парламентским журналистам, комментируя нападение на нацгвардейцев под стенами парламента во вторник.



По словам депутата, палатки возле парламента никому не нужны. "Если это люди, которые не представляют ни одну организацию, а просто заняли свободные места в палатках, то нужно выявить, кто там находится в этих палатках?! Если там никого нет, палатки должны быть демонтированы", - отметил депутат.



А.Бригинец также высказал мнение, что отчет министра внутренних дел в Верховной Раде об избиениях нацгвардейцев сейчас был бы актуальным. "Отчет министра МВД был бы очень уместным. Мы бы услышали представление о том, что происходит. Если это провокация, то может идти речь о заявлении СБУ", - сказал парламентарий.



Кроме того, депутат выразил мнение, что люди, которые финансировали палатки, устали это делать. "В таком случае, провокация нужная была для того, чтобы палатки зачистили, чтобы прекратить это финансирование. Если за этим стоит Саакашвили (лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили – ИФ), то ему точно не нужны эти палатки. Других политиков, которые бы взяли на себя ответственность за эти палатки, пока не существует", - подчеркнул А.Бригинец.



Как сообщалось, во вторник утром между участниками акции у Верховной Рады и правоохранителями начались потасовки. Протестующие бросали в сторону правоохранителей взрывпакеты и другие предметы. В здании парламента ощущался запах гари.



Нардеп Антон Геращенко с трибуны парламента заявил, что перед Верховной Радой "преступная организация "Рух новых сил" Саакашвили организовала провокацию". Он также сообщил, что двое правоохранителей пострадали, девять протестующих задержаны.



Сам М.Саакашвили опроверг заявление А.Геращенко: "Ни я, ни "Рух новых сил" никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеют".



В свою очередь, партия "Рух новых сил" заявила, что не принимала участия в организации акции 27 февраля и их представителей уже нет в палаточном городке.



17 октября 2017 года под стенами Верховной Рады в Киеве собрался митинг, в котором приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, с требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Участники митинга заявили, что акция бессрочная и установили палатки.



19 ноября большинство общественных организаций заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка. В то же время, "Рух новых сил" принял решение продолжать акцию под Верховной Радой, в палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко.



Палаточный городок состоит из двух частей, одна их них находится на проезжей части ул.Грушевского. Полиция призвала митингующих убрать палатки с проезжей части ул.Грушевского, но они проигнорировали призывы. 26 ноября одна из палаток горела, никто не пострадал. Еще один палаточный городок разбит в Мариинском парке неподалеку.

