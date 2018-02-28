В последний день зимы будет холодно и снежно

В ближайшие сутки ненастную погоду в большинстве областей Украины, кроме западных, будут определять циклоны, перемещающиеся друг за другом с Балкан в северо-восточном направлении, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях местами небольшой снег; температура ночью 14-19° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье до 22°, днем 9-14° мороза.



На остальной территории снег, ночью на севере Левобережья, днем в южных областях местами сильный снег, метели; температура ночью 11-16°, днем 6-11° мороза; в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ночью 7-12°, днем 0-5° мороза. На дорогах гололедица.



Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южной части, восточных и большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с, днем в Приазовье местами 25 м/с.



В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 8-10° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 февраля самая высокая температура днем была +14,1 в 1998 году, самая низкая ночью -20,3 в 1928 году.



1 марта в западных, Житомирской, Винницкой областях местами небольшой снег; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 18-23°, днем 9-14° мороза, на Закарпатье ночью 12-17°, днем 2-7° мороза.



На остальной территории сложные погодные условия: снег, местами сильный, на юго-востоке с дождем (ночью в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях очень сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы). Днем ожидается ослабление осадков; ветер северо-западный (на Левобережье восточный), 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 3-8° мороза, в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской области ночью 10-15°, днем 6-11° мороза, в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской области в течение суток от 4° мороза до 1° тепла. На дорогах Украины гололедица.



В Киеве - снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с, метель. Температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.

