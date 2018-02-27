Корью заболели почти шесть тысяч украинцев

За минувшую неделю в Украине корью заболели 783 человека, официально зарегистрирована еще одна смерть. Об этом сказал генеральный директор ГУ Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита, сообщает РБК-Украина во вторник, 27 февраля.



"За восьмую неделю нового года заболели 783 человека и это на 5% меньше, чем на прошлой неделе. Ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась. Всего за 2018 год корью заболели 5 тысяч 839 человек", – отметил Курпита.



Также он подтвердил смерть новорожденного ребенка от кори в Одесской области. Это седьмой случай смерти от этой болезни с начала года.



Кроме того, в Украину поступила партия вакцины. Это 220 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Отмечается, что вакцина поступила на два месяца раньше запланированных сроков.



Представитель Минздрава добавил, что в Украину доставляют вакцину бельгийского производства Приорикс, которая имеет государственную регистрацию.

