Гройсман рассказал, как вернуть заробитчан

Повышение уровня средней зарплаты до 10 000 гривен будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на обсуждении отчета правительства за 2017 год, сообщает Укринформ.



"В этом году мы повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны. Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен. Я думаю, что в этом году такого показателя мы сможем достичь. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)", - сказал Гройсман.



Он отметил, что трудовая миграция есть по всех странах, и это естественный процесс. В этом контексте он привел в качестве примера, что украинцы едут работать в Польшу, а поляки - в Великобританию, и "если в Лондоне выйдешь, английского не знаешь, а польский понимаешь, проблем не будет никаких".



"Но, простите, не передержали ли украинцев на минимальной зарплате в 1450 (гривен) плюс 1450 еще в конверте? Потом эти люди не заплатили ни копейки в Пенсионный фонд и при выходе на пенсию будут иметь ту мизерную пенсию, которую мы должны побороть ныне", - констатировал Гройсман.

