Amazon купил права на трансляцию шести российских сериалов

Стриминговый онлайн-кинотеатр Amazon Prime купил права на показ шести российских сериалов.



Зрители в США уже в 2018 году увидят сериалы "Великая" Игоря Зайцева, "Григорий Р" Андрея Малюкова, "Второе зрение", "Единичка" и "Старое ружье" Кирилла Белевича, а также "Снайперы. Любовь под прицелом" Зиновия Ройзмана. Все эти сериалы произведены кинокомпанией "Марс Медиа".



Сериал "Великая" 2015 года рассказывает про 15-летнюю прусскую принцессу Соф Фредерику, которая прибывает в Россию, чтобы выйти замуж за наследника российского престола Петра III. Перейдя в православную веру, она получает имя Екатерина.









Восьмисерийный фильм "Григорий Р" режиссера Андрея Малюкова, в котором главную роль Григория Распутина исполнил Владимир Машков, повествует о времени после Февральской революции, когда Временное правительство создает госкомиссию с целью расследовать обстоятельств гибели Распутина. В центре сюжета - следователь Генрих Иванович Свиттен, который по крупицам собирает информацию о ночи убийства и факты из жизни "старца".



В боевике "Второе зрение" речь идет о следователе убойного отдела, который теряет зрение, но все равно возвращается на службу. Слепота до предела обостряет остальные чувства, что позволяет следователю "видеть" то, что упускают другие.



Действие кинокартины "Единичка" разворачивается летом 1944 года, когда советские войска продолжают наступление в Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта Егорова получает задание - удержать мост, через который планируется переправа частей Советской Армии. Прибыв на позицию, бойцы обнаруживают разрушенный монастырь, а в нем - группу глухих сирот с воспитательницей Евой. Утратив веру, она нашла смысл жизни в спасении немощных и беззащитных детей. Лейтенант Егоров оказывается перед сложным выбором - выполняя приказ командования, он будет вынужден поставить под угрозу жизнь маленьких поляков.



Сериал "Старое ружье" также о Великой отечественной войне. В 1941 году некий учитель математики живет в маленькой деревне и считает себя вне политики. Он уверен: если вести себя тихо и не перечить властям, тебя не тронут. Но вскоре все меняется. Красная армия отступает, и в село входят немцы. Оккупанты вводят комендантский час, оружие и боеприпасы приказано сдать под угрозой расстрела. А потом в семье учителя случается трагедия, и он берет в руки припрятанное от немцев старое ружье...



Сериал "Снайперы. Любовь под прицелом" начинается с довоенных времен - советская десятиклассница Катя в 1939 году знакомится с немецким юношей Александром. Но юноша срочно уезжает, даже не попрощавшись. А потом началась война... Герои вновь встречаются в 1943 году, но уже по разные стороны баррикад на Украине. Немцы заминировали гидроэлектростанцию, и задачей советских солдат было не допустить ее взрыва. И с той, и с другой стороны дежурили снайперы: нашу группу возглавляла Катя, немецкую - Александр.

