Немецкие инженеры научили робота приносить нужный сорт пива

Группа инженеров из Университета Кобленц-Ландау научила робота-помощника Tiago приносить человеку из холодильника пиво указанного сорта, пишет N+1.



Проект был реализован в рамках конкурса Jetson Developer Challenge, запущенного осенью прошлого года компанией Nvidia. В этом соревновании инженерам из разных стран было предложено использовать набор для разработки с модульным суперкомпьютером NVIDIA Jetson TX2 для улучшения своих проектов. Среди призов для победителей конкурса значатся денежные премии, видеокарта NVIDIA TITAN Xp, обучающие курсы и поездка на компьютерную конференцию GTC 2018.



Немецкие разработчики решили принять участие в конкурсе и оснастили робота Tiago Jetson TX2, использовав суперкомпьютер в качестве зрительной системы робота. С его помощью Tiago смог по команде добраться до холодильника, расположенного в соседней комнате, открыть его, найти на полках пиво нужной марки, взять его, закрыть холодильник и вернуться к девушке-инженеру.





