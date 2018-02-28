Ситуация с осложнением погодных условий контролируема - Гройсман

Осложнение погодных условий в Украине в последние дни являются контролируемой ситуацией, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Мы имеем осложнение погодных условий, информацию я получаю несколько раз в сутки относительно реального положения. В принципе ситуация контролируемая. Очень важно, чтобы все службы работали", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.



Премьер, в очередной раз, напомнил о персональной ответственности глав областных государственных администраций за работу по борьбе с непогодой.



"Мы готовы помочь там, где это необходимо, но главное – системная работа на местах. Должна быть контролируемая ситуация с проездом по дорогам, но не следует забывать и о тротуарах", - добавил В.Гройсман.

