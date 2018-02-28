Налогообложение пенсий неконституционно – КСУ

Конституционный суд Украины признал неконституционным налогообложение пенсий, которое предусмотрено в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" и в статье 164 Налогового кодекса Украины.



Как сообщает в среду пресс-служба КС, 27 февраля суд рассмотрел конституционное представление 48 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции положений абзацев 12, 14 пункта 32 раздела I закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" и представления Верховного суда относительно конституционности положения абзаца 1 подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса.



КС считает, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховым взносам и предназначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме.



В законодательстве о пенсионном обеспечении в Украине такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы (дохода).



"Именно поэтому введение налогообложения пенсии, начиная с определенного ее размера, по мнению КС, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица", - говорится в сообщении.



КС также констатировал, что после введения в законодательстве налогообложения пенсий в течение 2 лет Верховная Рада три раза вносила изменения. При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере.



Следовательно, установление Верховной Радой в законодательстве Украины налогообложения пенсий и изменения суммы, с которой начинается такое налогообложения, противоречит принципам правовой определенности, предсказуемости и справедливости.



Таким образом, КС решил признать не соответствующим Конституции положения Налогового кодекса, которыми предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц.



Также признано неконституционным налогообложение пенсий, полученных из иностранных источников, если согласно международным договорам, такие пенсии подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты.

