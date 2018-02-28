Гройсман выразил недовольство пикетом дома Луценко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказался резко против действий граждан в форме проведения акции протеста возле дома генерального прокурора Юрия Луценко.



"Нравится Луценко, не нравится, извиняюсь, что за "цирк шапито" возле дома физлица Луценко? Это ни в какие ворота не лезет по требованиям: нужно отпустить человека, который подозревается в госизмене и работе против страны", - сказал В.Гройсман на заседании правительства в среду.



Глава правительства подчеркнул, что если к генеральному прокурору есть вопросы, их нужно решать в рабочем порядке.



Как сообщалось, Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога соратника лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили Севериона Дангадзе, после чего активисты с субботы, 24 февраля, начали пикет его дома с требованием об освобождения политика.



Ю.Луценко вышел к активистам и заявил: "Можете требовать сколько угодно... По этой статье (государственная измена) ему светит до 8 лет". В свою очередь, пикетчики заявили ему: "Будет запрос народа, и военные придут, подождите", но генпрокурор ответил, что всегда готов к этому.

