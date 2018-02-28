Лавров: США готовят Европу к ядерному удару по РФ

Наличие у США в Европе готовых к применению тактических ядерных вооружений – это проявление агрессивной позиции. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс в среду, 28 февраля.



"Россия, напоминаю еще раз, не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Сосредоточила имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории", – сказал Лавров на конференции по разоружению в Женеве.



Он подчеркнул, что в этих условиях "наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе – не просто рудимент "холодной войны", а явно агрессивная позиция".



"Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий", – добавил российский министр.



Лавров отметил, что в их рамках "с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков".



"Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации ", – сказал Лавров.



Он выразил надежду на то, что "европейским гражданам удастся сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против гражданского населения Хиросимы и Нагасаки".

