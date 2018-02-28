В продажу поступили vip-билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

УЕФА сообщил о продаже билетов на финал Лиги чемпионов, который 26 мая пройдет на киевском НСК "Олимпийский". Цены кусаются. Доступны приглашения вип-класса, и стоят они от 3200 до 4500 евро.



Будет ли и когда в свободной продаже билеты стандартной ценовой категории не сообщается.



В Киеве также пройдет финал женской Лиги чемпионов. Он состоится на стадионе "Динамо" 24 мая.



Также у нас пройдет исполком УЕФА.



В финале может сыграть и "Шахтер", который в первом матче 1/8 финала обыграл "Рому".



Также НСК "Олимпийский" проводит набор волонтеров, которые будут заниматься приемом делегаций болельщиков. Ранее собшалось, что на время финала ЛЧ международный аэропорт "Борисполь" изменит свою работу, чтобы принять все чартеры.

