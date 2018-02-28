Гройсман возглавил комиссию по защите бизнеса

Кабинет министров утвердил постановление о создании межведомственной комиссии по защите бизнеса, которую возглавит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Комиссия будет состоять из абсолютного большинства бизнес-ассоциаций и правозащитников, там не будет силовиков”, - пояснил министр юстиции Павел Петренко, представляя постановление на заседании Кабинета министров в среду.



Комиссия, в частности, будет контролировать выполнение норм закона "маски-шоу - стоп!", который парламент принял в 2017 году. Она будет заниматься рассмотрением дел о нарушениях прав бизнеса, в том числе обысков, отметил министр юстиции.



П.Петренко также отметил, что комиссия будет работать в публичном режиме и ее работа предполагает системный ответ правительства в отношении изменения законодательства или кадровых решений.



В постановлении также содержатся рекомендации, обязательные к выполнению правоохранительными органами.



В.Гройсман предложил провести первое заседание комиссии в марте по ситуации с давлением на бизнес со стороны силовых органов. Он также добавил, что в комиссию вошли бизнес-омбудсмен, Союз украинских предпринимателей, Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торгово-промышленная палата, представители профсоюзов, Федерация работодателей.

