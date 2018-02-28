Фонд госимущества перенес приватизацию ОПЗ

Фонд госимущества Украины изменил сроки приватизации Одесского припортового завода и Запорожского алюминиевого комбината. Соответствующий приказ опубликован в официальном издании ФГИУ издании Ведомости приватизации от 28 февраля (№18).



Проведение конкурсов с открытостью предложения цены по принципу аукциона перенесено с февраля на май 2018 года. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.



Отметим, в 2016 году ФГИУ дважды пытался продать Одесский припортовый завод: в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн. Однако оба раза безрезультатно.

