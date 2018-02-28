Walt Disney вложит два миллиарда евро в парижский Disneyland

Walt Disney Company объявила о многолетнем плане по расширению парка Disneyland в Париже. Инвестиции оцениваются в 2 млрд евро, говорится в релизе компании.



В парке будут добавлены три новые зоны, посвященные киновселенным Marvel, Звездные войны и мультфильму Холодное сердце. Их объединит искусственное озеро. Также появятся новые аттракционы и развлекательные программы.



Реализация плана начнется в 2021 году и будет состоять из нескольких этапов.



В Walt Disney отметили, что парижский Disneyland с 1992 года посетили более 320 млн человек, он приносит 6,2% от доходов туристической отрасли Франции.

